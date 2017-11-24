Леандро Паредес: "Ничего не знал про антирекорд, но понимал, что нам очень нужны три очка"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес объяснил, с чем связана неудачная серия команды в чемпионате России. По его словам, соперники научились играть против питерцев.

– Знаете, что ваш гол "Тосно" с пенальти остановил "Зенит" в секундах от антирекорда? Такой долгой безголевой серии у команды не было с 1997 года.

– Ничего не знал про антирекорд, но понимал, что нам очень нужны три очка. Особенно после стольких матчей без побед. Это было единственной целью, куда более важной, чем просто желание прервать безголевую серию. Хотя да, после того, как мяч влетел в сетку я испытал громадное облегчение.

– Череда неудач – свидетельство кризиса в команде?

– Не сказал бы так. Да, мы играли не так хорошо, как прежде, но кризис – это не то слово, которым стоит описывать положение дел в "Зените".

– Со стороны кажется, что вам стало тяжелее играть – соперники научились действовать против вас лично. Это так?

– Определенно, да. Все противники изучают "Зенит", ищут слабые места, готовятся играть персонально против каждого нашего футболиста. Неудивительно, что мою манеру игры теперь знают лучше и используют эти знания во время матчей. Но я должен быть к этому готов и постоянно работать над новыми приемами. (Егор БЫЧКОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)