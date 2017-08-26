Леандро Паредес: "Манчини всегда на кого-нибудь кричит"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер команды Роберто Манчини строг с игроками. Вместе с тем, по его словам, итальянец может пошутить в определенный момент.

– Сколько раз за эти два месяца вы слышали, чтобы Роберто Манчини на кого-то кричал?

– Я слышу это каждый день на протяжении всех двух месяцев! Он всегда на кого-нибудь кричит.

– А по какому поводу он кричал сегодня?

– Это вещи, которые остаются в раздевалке, я не могу о них говорить. В то же время Манчини – тренер, который может быть строгим в одних вопросах и очень веселым в других. Он старается, чтобы все шло как можно лучше. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Полное интервью Леандро Паредеса