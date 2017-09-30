Квинси Промес: "Травма произошла из-за усталости, организм дал знать, что надо отдохнуть"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что у него накопилась усталость, из-за чего он и получил травму. Он также добавил, что не ставит перед собой цели стать лучшим бомбардиром чемпионата России.

Напомним, голландец получил травму 20 сентября в матче 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0), у него было диагностировано повреждение икроножной мышцы.

– Чувствую себя хорошо, мышцы восстанавливаются, – сказал в эфире программы "Все на матч" Промес. – Собираюсь быть еще лучше, когда вернусь. Не берусь говорить за всех игроков, у каждого все индивидуально. У меня накопилась усталость, ведь я не пропускал игры ни за "Спартак", ни за сборную. Организм дал знать, что надо отдохнуть. Аккумулирую силы до 100 процентов и буду в строю.

Не думаю о том, чтобы стать лучшим бомбардиром. Круто забивать в каждом матче, но такой самоцели нет.

Фанаты? Тут нечего говорить. Они знают, что я их обожаю. Поддерживайте меня и болейте за нашу команду всем сердцем.

Напомним, сегодня "Спартак" в матче 12-го тура чемпионата России обыграл "Урал" (2:0).