Квинси Промес: "С приходом Карреры стало больше свободы"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес после победы в матче 5-го тура чемпионата России над "Анжи" (2:0) рассказал об изменениях в игре красно-белых с приходом нового главного тренера Массимо Карреры.

– Я был разочарован, когда не реализовывал свои моменты, – начал Промес в эфире телеканала "Матч ТВ". – Всегда хочу забивать и помогать команде. Рад, что удалось забить второй мяч.

Что изменилось с приходом Карреры? Базовые принципы сохранились. Стало больше свободы в действиях. Хорошо, что можем менять позиции. Мы перемещаемся и много двигаемся, это придает игре динамику.

На левом фланге "Анжи" нас потрепал. В начале игры команда показывает сильные стороны. Мы остались в меньшинстве, но смогли сохранить командное взаимодействие. Счастлив, что мы выиграли и набрали три очка.