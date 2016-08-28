23:46 28 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

Квинси Промес: "С приходом Карреры стало больше свободы"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес после победы в матче 5-го тура чемпионата России над "Анжи" (2:0) рассказал об изменениях в игре красно-белых с приходом нового главного тренера Массимо Карреры.

– Я был разочарован, когда не реализовывал свои моменты, – начал Промес в эфире телеканала "Матч ТВ". – Всегда хочу забивать и помогать команде. Рад, что удалось забить второй мяч.

Что изменилось с приходом Карреры? Базовые принципы сохранились. Стало больше свободы в действиях. Хорошо, что можем менять позиции. Мы перемещаемся и много двигаемся, это придает игре динамику.

На левом фланге "Анжи" нас потрепал. В начале игры команда показывает сильные стороны. Мы остались в меньшинстве, но смогли сохранить командное взаимодействие. Счастлив, что мы выиграли и набрали три очка.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Seraffim

3.5ляма для такого игрока, не такая уж заоблачная зарплата

00:01

Jean4

Заголовок конечно: "Стало больше свободы в действиях." и "Стало больше свободы". Никто не видит разницу? =)

23:59 28 августа

shpasic

ну, ещё бы - с зарплатой-то в 3.5 миллиона долларов в год!

23:58 28 августа

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