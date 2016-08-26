Квинси Промес: "Новый контракт со "Спартаком"? Скоро все узнаете"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес подчеркнул, что не хочет уходить из московской команды. Голландец стремится завоевать со "Спартаком" золото чемпионата России или выиграть Кубок страны.

– Все лето говорят о том, что вы можете покинуть "Спартак", что переговоры о продлении контракта идут непросто... Есть новости?

– Нынешнее мое соглашение со "Спартаком" рассчитано до 2018 года. Все знают, что уходить я не горю желанием. Подождите немного, скоро все узнаете.

– Вы в "Спартаке" лидер, главная звезда. Глупо это отрицать. Ощущаете, что с вами связывают особые надежды? Что у вас есть своего рода миссия – прервать многолетнее отсутствие трофеев?

– Да, и это та самая причина, по которой я не хочу уходить из "Спартака". Я должен победить в чемпионате или взять Кубок!

– Реально ли сделать это уже в нынешнем сезоне?

– А почему нет?! Вполне реальная задача. Мы здорово начали сезон и, надеюсь, сможем продолжить в том же духе. (Филипп ПАПЕНКОВ)