Кузяев упрочил преимущество "Зенита" в матче с "Ахматом"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев забил третий гол своей команды в матче 6-го тура чемпионата России против "Ахмата". На 68-й минуте грозненцы вводили мяч из-за боковой у ворот и потеряли мяч. Себастьян Дриусси воспользовался ошибкой соперника и пробил по воротам. Виталий Гудиев отбил мяч, а Кузяев оказался первым на добивании и отправил мяч в сетку ворот.

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"