Курбан Бердыев: "Мы с Семаком участвовали в закладке "Казань Арены"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Уфы" лестно отозвался о наставнике соперников Сергее Семаке. Нынешний тренер "Уфы" выступал за казанскую команду под руководством Бердыева с 2008 по 2010 год. За это время он стал двукратным чемпионом России и победителем Суперкубка страны.



- Для начала хотел бы поздравить "Локомотив" и Палыча (Юрия Семина. - Прим. "СЭ") с чемпионством, - сказал Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол". - Столько не быть в создаваемой им команде и сделать ее чемпионом - это дорогого стоит. "Локомотив" действительно достоин золотых медалей чемпионата Росссии

Что касается "Уфы", то мы с Семаком участвовали в закладке этого стадиона. Семак - один из самых талантливых тренеров.



Замена Карадениза Гекдениза на 61-й минуте (игровой номера турка. - "Прим. СЭ")? Мы панируем его замену, но не могу сказать когда именно она случится.



Встреча на "Казань Арене" пройдет сегодня, начало - 19.30 по московскому времени.