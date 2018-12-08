13:54 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" - "Ростов": "Какая дисквалификация грозит Корниленко?"

Момент матча. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер". Момент матча. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер". Момент матча. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер". Момент матча. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер". Момент матча. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер".
Момент матча. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер".
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На 44-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Ростов" арбитр Сергей Карасев увидел симуляцию в действиях капитана хозяев поля Сергея Корниленко, показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.

Судьи нечасто ведут себя подобным образом в российской премьер-лиге, но у рефери действительно были основания применить к нападающему жесткие санкции. Карасев занимал неплохую позицию и заметил, что самарец повел себя неспортивно и попытался обмануть арбитра. Красная карточка, полученная Корниленко, повлечет за собой одноматчевую дисквалификацию. (Александр Бобров)

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Крылья Советов - Ростов

 

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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