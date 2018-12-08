"Крылья Советов" - "Ростов": "Какая дисквалификация грозит Корниленко?"

На 44-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Ростов" арбитр Сергей Карасев увидел симуляцию в действиях капитана хозяев поля Сергея Корниленко, показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.

Судьи нечасто ведут себя подобным образом в российской премьер-лиге, но у рефери действительно были основания применить к нападающему жесткие санкции. Карасев занимал неплохую позицию и заметил, что самарец повел себя неспортивно и попытался обмануть арбитра. Красная карточка, полученная Корниленко, повлечет за собой одноматчевую дисквалификацию. (Александр Бобров)

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