"Крылья Советов" – "Оренбург": стали известны стартовые составы

Главные тренеры "Крыльев Советов" и "Оренбурга" Андрей Тихонов и Владимир Федотов определились со стартовыми составами на матч 2-го тура чемпионата России. В атаке у самарцев сыграет капитан команды Сергей Корниленко, у оренбуржцев единственным нападающим будет Андрей Козлов.
Составы команд выглядят следующим образом:
"Крылья Советов": Конюхов - Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Жозе Феррейра - Ткачук, Чочиев, Ланин, Мияйлович, Корниленко;
Запасные: Рыжиков, Опарин, Тихонов, Башкиров, Кленкин, Алиев, Яковлев, Соболев;
"Оренбург": Фролов - Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич - Чиркин, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович - Козлов.
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Маляров, Кулишев, Чуканов.
"Крылья Советов" – "Оренбург": Российская премьер-лига, 2-й тур, 5 августа 2018 года, онлайн-трансляция матча в 16.30 (по московскому времени)
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