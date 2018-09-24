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"Крыльев Советов" - "Краснодар" - 0:3. Видео чудо-голов

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"Краснодар" разгромил "Крылья Советов" в матче 8-го тура чемпионата России со счетом 3:0. Встреча прошла на "Самара Арене". После этой победы "быки" поднялись на второе место в турнирной таблице.

Дубль в матче "Крылья Советов" - "Краснодар" оформил Ари. Бразилец забил два мяча в течение двух минут. 

 

Довел счет до разгромного 18-летний Магомед-Шапи Сулейманов. На его счету три мяча в четырех играх нынешнего розыгрыша чемпионата России.

 

Ранее сообщалось, что главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов раскритиковал селекционную службу самарского клуба после поражения от "Краснодара".

Два шедевра от Ари и гол-красавец Сулейманова. "Краснодар" разгромил Самару

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