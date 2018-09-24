"Крыльев Советов" - "Краснодар" - 0:3. Видео чудо-голов

"Краснодар" разгромил "Крылья Советов" в матче 8-го тура чемпионата России со счетом 3:0. Встреча прошла на "Самара Арене". После этой победы "быки" поднялись на второе место в турнирной таблице.
Дубль в матче "Крылья Советов" - "Краснодар" оформил Ари. Бразилец забил два мяча в течение двух минут.
📹 Смотрим, как Ари оформил дубль за 2 минуты!https://t.co/6AmUsM0Nibhttps://t.co/FwY6VXgrwd #КрыльяКраснодар #МАТЧПРЕМЬЕР– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 24 сентября 2018 г.
Довел счет до разгромного 18-летний Магомед-Шапи Сулейманов. На его счету три мяча в четырех играх нынешнего розыгрыша чемпионата России.
📹 Третий гол Сулейманова в чемпионате! https://t.co/IQrCt0mWUe#КрыльяКраснодар #МАТЧПРЕМЬЕР– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 24 сентября 2018 г.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов раскритиковал селекционную службу самарского клуба после поражения от "Краснодара".
Два шедевра от Ари и гол-красавец Сулейманова. "Краснодар" разгромил Самару