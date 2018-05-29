Кристиан Нобоа: "Семак - лучшее, что могло случиться с "Зенитом"

Эквадорский полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа, вторую половину минувшего сезона отыгравший в аренде в "Рубине", прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера сине-бело-голубых.

- Семак - это лучшее, что могло случиться с "Зенитом". Российский тренер, который по-настоящему любит клуб, играл в нем, работал в нем, знает все и всех. Он очень много сможет дать "Зениту", это самый подходящий вариант для клуба. Надеюсь, мы - футболисты, которые будем в команде, - сможем помочь ему и доказать своей игрой, что не зря носим зенитовскую футболку, - сказал Нобоа. (Егор БЫЧКОВ)

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