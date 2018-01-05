Кристиан Нобоа: "Не уверен, что останусь в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа отметил, что хочет завершить выступления в Европе и вернуться в Эквадор. Хавбек подчеркнул, что у него есть другие варианты продолжения карьеры.
– В данный момент я являюсь игроком "Зенита", мой контракт рассчитан еще на два с половиной года. Посмотрим, что произойдет, – сказал для CNT Нобоа. – Не могу сказать с полной уверенностью, что останусь в команде. Я играю не так часто, как хотелось бы, а сейчас открыто трансферное окно, и у меня есть варианты продолжения карьеры.
Всегда настраивал себя на завершение карьеры в "Эмелеке". У меня действующий контракт с "Зенитом", но я больше не хочу играть в Европе. Хочу вернуться в "Эмелек".
podnimitemneveki
Остался бы в Ростове был бы в основе и до сих пор на лидирующих позициях а так бабло свое дело знает.А вот перед ЧМ не известно что важнее бабло или игровая практика
09:19
defender_8
Это надо было сделать пять лет назад.
07:51
Джаггер555
марк де фоссен рУБИН СКОРО БАНКРОТОМ СТАНЕТ.
03:43
Джаггер555
Локомотиву нужно взять. Взять загубить талант футболисту - один из лучших игроков в РФПЛ.
03:42
vit316
А чего. Бабла поднял, пора и домой. Эх, контракт мешает. А нарушишь - бабло отберут. Только стонать и приходится тепереча...
02:24
марк де фоссен
Надо было идти за своим наставником в Рубин,нет ,захотел контракт и клуб поинтереснее,хотя в свое время уже проходил все это!Вот и не верь после этого Thomas_Boy_.Ему жаль таких,а по мне так сам дурак!
01:54