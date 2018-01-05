Кристиан Нобоа: "Не уверен, что останусь в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа отметил, что хочет завершить выступления в Европе и вернуться в Эквадор. Хавбек подчеркнул, что у него есть другие варианты продолжения карьеры.

– В данный момент я являюсь игроком "Зенита", мой контракт рассчитан еще на два с половиной года. Посмотрим, что произойдет, – сказал для CNT Нобоа. – Не могу сказать с полной уверенностью, что останусь в команде. Я играю не так часто, как хотелось бы, а сейчас открыто трансферное окно, и у меня есть варианты продолжения карьеры.

Всегда настраивал себя на завершение карьеры в "Эмелеке". У меня действующий контракт с "Зенитом", но я больше не хочу играть в Европе. Хочу вернуться в "Эмелек".