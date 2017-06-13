Кристиан Нобоа: "Манчини - супертренер!"

После прохождения медосмотра новичок "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал журналистам, о том, что мог переехать в Петербург еще год назад. 4 июня Нобоа подписал с петербургским клубом контракт на три года, ранее в чемпионате России он выступал за "Рубин" и "Ростов".

– Медосмотр прошел хорошо. Все в порядке, – сообщил журналистам Нобоа.

– Как вам Петербург?

– Очень красивый город. Хотя пока я был только в гостинице и клинике. Планирую познакомиться с Петербургом чуть позже.

– Правда, что у вас было предложение из "Рубина"?

– Не только из "Рубина". Было несколько предложений из разных клубов. Но я пообщался с руководством "Зенита", мне все понравилось, и я решил перейти сюда.

– Главный аргумент за переход – игра в еврокубках?

– Было много факторов за переход. Поэтому он и состоялся.

– Слухи о том, что вы можете перейти в "Зенит", ходили еще зимой. Тогда были какие-то переговоры?

– Предложения из "Зенита" были год назад, полгода назад. Понял, что мной серьезно интересуются, и вот я здесь.

– Что можете сказать о Роберто Манчини?

– Супертренер! Он выигрывал с очень хорошими клубами. Самое лучшее решение для команды.

– Семью уже перевезли в Петербург?

– Пока нет. Был в сборной, ничего не успел. Еще много чемоданов нужно перевезти. (Сергей ЯРЕМЕНКО)