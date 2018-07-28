Кришито пожелал удачи "Зениту" в сезоне-2018/19

Бывший защитник "Зенита", ныне выступающий за "Дженоа" Доменико Кришито на своей странице в Инстаграме пожелал удачи сине-бело-голубым в новом сезоне. Завтра, 29 июля, команда Сергея Семака встретится с "Енисеем" в 1-м туре чемпионата России.



- Удачи, "Зенит", в новом сезоне, - написал Кришито.

"Енисей" – "Зенит": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)