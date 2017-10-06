"Краснодар" получил чистый убыток впервые за три года

"Краснодар" завершил 2016 год с убытком, сообщает РБК. Выручка клуба выросла на 14,1 процента, достигнув 3,84 миллиарда рублей. Но прибыль в 49 миллионов сменилась убытком в 98,7 миллиона. Таким образом, клуб получил убыток впервые с 2013 года.

За минувший год в 2,7 раза выросли коммерческие расходы клуба – с 45,2 миллиона рублей до 124,1 миллиона. На 62 процента увеличились и траты на управление, которые достигли 49,6 миллиона.

В целом краснодарский клуб за последние два года существенно улучшил финансовые результаты – если с 2013 по 2014 год выручка поднялась со 115 миллионов рублей до 146,7 миллиона, то уже в 2015 году она подскочила до 3,3 миллиарда рублей.