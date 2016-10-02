"Краснодар" обыграл "Рубин" в последнем матче на стадионе "Кубань"

"Краснодар" на своем поле нанес поражение "Рубину" в матче 9-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Ари в компенсированное к первому тайму время. "Краснодар" набрал 16 очков, а у "Рубина" осталось 9 баллов.
Это был последний матч "Краснодара" на стадионе "Кубань", уже в следующей домашней игре команда Шалимова сыграет на новой арене. В 10-м туре "Краснодар" на выезде сыграет против тульского "Арсенала", а "Рубин" дома примет "Крылья Советов".
Чемпионат России
Премьер-лига
"Краснодар" – "Рубин" (Казань) – 1:0 (1:0)
Гол: Ари, 45+1
"Краснодар": Крицюк, Калешин (Енджейчик, 21), Налду, Гранквист, Петров (Торбинский, 85), Эбуэ, Газинский, Каборе, Подберезкин, Ари (Окриашвили, 76), Жоаузинью.
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Самуэль Гарсия (Жемалетдинов, 74), Оздоев, Сонг (М`Вила, 84), Гекдениз (Лестьенн, 60), Ткачук, Канунников.
Предупреждения: Каборе, 28. Самбрано, 36. Ари, 37. Набиуллин, 39. Канунников, 88.
Судьи: ФЕДОТОВ. Деушев (оба - Москва), Демешко (Химки).
2 октября. Краснодар. Стадион "Кубань".
vladicus73
bobik777, ты наверное плохо знаешь кто болеет за Кубань, и почему она собирала полные трибуны стадиона, за Кубань болел весь Краснодарский край, не только город Краснодар, а в основном периферия, и не за рюкзачок от Магнита детворе, и бесплатным входом в первой лиге. И я тебя хочу огорчить, знаю, что многие мои знакомые из северных районов Кубани с удовольствием ездят в Ростов и ждут новый стадион. И назови мне среднюю посещаемость нынешнего Магнита после 9 туров?
21:32
tank777
bobik777 vladicus73 ну конечно 6-7 тыс. с комфортом, и надо скорее уничтожить Кубань, что бы побольше было.Только наивно предполагать, что все рванут на новый коровник ------------- Кубань сама себя уничтожила. Наивно полагать ,что это дело рук Галицкого. А то,что народ повалит на новый стадио,сомнений нет 100%.//// Кто пришёл напиться, кто пришёл подраться, кто пришёл послушать свежих новостей…/ с/
21:29
bobik777
vladicus73 ну конечно 6-7 тыс. с комфортом, и надо скорее уничтожить Кубань, что бы побольше было.Только наивно предполагать, что все рванут на новый коровник ------------- Кубань сама себя уничтожила. Наивно полагать ,что это дело рук Галицкого. А то,что народ повалит на новый стадио,сомнений нет 100%.
21:19
МачоМэн
Молодцы!
21:18
Dymanomashina
Ну и молодчики!
21:13
vladicus73
ну конечно 6-7 тыс. с комфортом, и надо скорее уничтожить Кубань, что бы побольше было.Только наивно предполагать, что все рванут на новый коровник
21:12
bobik777
Всё правильно чуешь. Всё, отмаялись. Пора и в комфорте футбол посмотреть.
21:06
Versus67
Походу финансированием поддержания газона "Кубань" в последние года три занимался "Краснодар". Чую скоро будет сочинская "Кубань".
21:02