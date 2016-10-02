20:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" обыграл "Рубин" в последнем матче на стадионе "Кубань"

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"Краснодар" на своем поле нанес поражение "Рубину" в матче 9-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Ари в компенсированное к первому тайму время. "Краснодар" набрал 16 очков, а у "Рубина" осталось 9 баллов.

Это был последний матч "Краснодара" на стадионе "Кубань", уже в следующей домашней игре команда Шалимова сыграет на новой арене. В 10-м туре "Краснодар" на выезде сыграет против тульского "Арсенала", а "Рубин" дома примет "Крылья Советов".

Чемпионат России

Премьер-лига

"Краснодар" – "Рубин" (Казань) – 1:0 (1:0)

Гол: Ари, 45+1 

"Краснодар": Крицюк, Калешин (Енджейчик, 21), Налду, Гранквист, Петров (Торбинский, 85), Эбуэ, Газинский, Каборе, Подберезкин, Ари (Окриашвили, 76), Жоаузинью.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Самуэль Гарсия (Жемалетдинов, 74), Оздоев, Сонг (М`Вила, 84), Гекдениз (Лестьенн, 60), Ткачук, Канунников.

Предупреждения: Каборе, 28. Самбрано, 36. Ари, 37. Набиуллин, 39. Канунников, 88.

Судьи: ФЕДОТОВ. Деушев (оба - Москва), Демешко (Химки).

2 октября. Краснодар. Стадион "Кубань".

Трансляция матча "Краснодар" - "Рубин"

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КОММЕНТАРИИ (8)
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vladicus73

bobik777, ты наверное плохо знаешь кто болеет за Кубань, и почему она собирала полные трибуны стадиона, за Кубань болел весь Краснодарский край, не только город Краснодар, а в основном периферия, и не за рюкзачок от Магнита детворе, и бесплатным входом в первой лиге. И я тебя хочу огорчить, знаю, что многие мои знакомые из северных районов Кубани с удовольствием ездят в Ростов и ждут новый стадион. И назови мне среднюю посещаемость нынешнего Магнита после 9 туров?

21:32

tank777

bobik777 vladicus73 ну конечно 6-7 тыс. с комфортом, и надо скорее уничтожить Кубань, что бы побольше было.Только наивно предполагать, что все рванут на новый коровник ------------- Кубань сама себя уничтожила. Наивно полагать ,что это дело рук Галицкого. А то,что народ повалит на новый стадио,сомнений нет 100%.//// Кто пришёл напиться, кто пришёл подраться, кто пришёл послушать свежих новостей…/ с/

21:29

bobik777

vladicus73 ну конечно 6-7 тыс. с комфортом, и надо скорее уничтожить Кубань, что бы побольше было.Только наивно предполагать, что все рванут на новый коровник ------------- Кубань сама себя уничтожила. Наивно полагать ,что это дело рук Галицкого. А то,что народ повалит на новый стадио,сомнений нет 100%.

21:19

МачоМэн

Молодцы!

21:18

Dymanomashina

Ну и молодчики!

21:13

vladicus73

ну конечно 6-7 тыс. с комфортом, и надо скорее уничтожить Кубань, что бы побольше было.Только наивно предполагать, что все рванут на новый коровник

21:12

bobik777

Всё правильно чуешь. Всё, отмаялись. Пора и в комфорте футбол посмотреть.

21:06

Versus67

Походу финансированием поддержания газона "Кубань" в последние года три занимался "Краснодар". Чую скоро будет сочинская "Кубань".

21:02

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