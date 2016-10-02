"Краснодар" обыграл "Рубин" в последнем матче на стадионе "Кубань"

"Краснодар" на своем поле нанес поражение "Рубину" в матче 9-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Ари в компенсированное к первому тайму время. "Краснодар" набрал 16 очков, а у "Рубина" осталось 9 баллов.

Это был последний матч "Краснодара" на стадионе "Кубань", уже в следующей домашней игре команда Шалимова сыграет на новой арене. В 10-м туре "Краснодар" на выезде сыграет против тульского "Арсенала", а "Рубин" дома примет "Крылья Советов".

Чемпионат России

Премьер-лига

"Краснодар" – "Рубин" (Казань) – 1:0 (1:0)

Гол: Ари, 45+1

"Краснодар": Крицюк, Калешин (Енджейчик, 21), Налду, Гранквист, Петров (Торбинский, 85), Эбуэ, Газинский, Каборе, Подберезкин, Ари (Окриашвили, 76), Жоаузинью.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Самуэль Гарсия (Жемалетдинов, 74), Оздоев, Сонг (М`Вила, 84), Гекдениз (Лестьенн, 60), Ткачук, Канунников.

Предупреждения: Каборе, 28. Самбрано, 36. Ари, 37. Набиуллин, 39. Канунников, 88.

Судьи: ФЕДОТОВ. Деушев (оба - Москва), Демешко (Химки).

2 октября. Краснодар. Стадион "Кубань".

Трансляция матча "Краснодар" - "Рубин"