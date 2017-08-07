Краневиттер подпишет контракт с "Зенитом" на 4 года, сумма трансфера – 8 миллионов евро

Полузащитник Матиас Краневиттер в ближайшее время подпишет контракт с "Зенитом" сроком на четыре года. Об этом "СЭ" сообщили коллеги из FOX Sports Argentina. При этом сумма трансфера составит 8 миллионов евро, выплачивать которые "Зенит" будет тремя траншами в течение трех лет.
В прошедшем сезоне аргентинский полузащитник, права на которого принадлежали "Атлетико", выступал на правах аренды за "Севилью". В его активе 21 матч в чемпионате Испании.
Кэдди за 15 песо. Еще один аргентинец, которого хочет купить "Зенит"
andreiwantsev
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01:59
Lunatic Pride
Почему хреновая? В очень сильной лиге отыграл больше половины матчей, находился в обойме, что для его 23-24 лет вполне неплохо.
01:57
Пиитерец
Это вам наш ответ за намеки на усиление Нойштетдером.
01:42
баламошка
Такими трансферами Зенит избавляется от Геннадия Орлова.
01:10
Ganik
zenit-2017 Хреновая статистика у него(( Зато, игрок очень сильный.
01:00
zenit-2017
Хреновая статистика у него((
00:39