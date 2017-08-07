Краневиттер подпишет контракт с "Зенитом" на 4 года, сумма трансфера – 8 миллионов евро

Полузащитник Матиас Краневиттер в ближайшее время подпишет контракт с "Зенитом" сроком на четыре года. Об этом "СЭ" сообщили коллеги из FOX Sports Argentina. При этом сумма трансфера составит 8 миллионов евро, выплачивать которые "Зенит" будет тремя траншами в течение трех лет.

В прошедшем сезоне аргентинский полузащитник, права на которого принадлежали "Атлетико", выступал на правах аренды за "Севилью". В его активе 21 матч в чемпионате Испании.

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