00:31 | Футбол — РФПЛ

Краневиттер подпишет контракт с "Зенитом" на 4 года, сумма трансфера – 8 миллионов евро

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Полузащитник Матиас Краневиттер в ближайшее время подпишет контракт с "Зенитом" сроком на четыре года. Об этом "СЭ" сообщили коллеги из FOX Sports Argentina. При этом сумма трансфера составит 8 миллионов евро, выплачивать которые "Зенит" будет тремя траншами в течение трех лет.

В прошедшем сезоне аргентинский полузащитник, права на которого принадлежали "Атлетико", выступал на правах аренды за "Севилью". В его активе 21 матч в чемпионате Испании.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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andreiwantsev

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01:59

Lunatic Pride

Почему хреновая? В очень сильной лиге отыграл больше половины матчей, находился в обойме, что для его 23-24 лет вполне неплохо.

01:57

Пиитерец

Это вам наш ответ за намеки на усиление Нойштетдером.

01:42

баламошка

Такими трансферами Зенит избавляется от Геннадия Орлова.

01:10

Ganik

zenit-2017 Хреновая статистика у него(( Зато, игрок очень сильный.

01:00

zenit-2017

Хреновая статистика у него((

00:39