Сегодня состоится матч 7-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Уфой"​. Встреча в Химках начнется в 17.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Динамо" - "Уфа"

Прогноз Winline – П1 1.83 – Н 3.09 – П2 4.81

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Динамо" - "Уфа" – в воскресенье, 20 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Динамо": Шунин - Козлов, Хольмен, Рыков, С. Терехов - Соу - Темников, Зотов, Ташаев - Панченко - Бечирай.

"Уфа": Беленов - Табидзе, Аликин, Никитин - Стоцкий, Обляков, Безденежных, Засеев, Йокич - Игбун, Фатаи.

ПОТЕРИ: Ионов (под сомнением) - Тумасян (травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" подало иск в Арбитражный суд Москвы в отношениимосковского "Динамо" и французского полузащитника Янна М`Вила. Соответствующие материалы размещены в картотеке арбитражных дел. В пресс-службе ВФСО, отметили, что иск связан с мировым соглашением между динамо и М`Вила. Общество, как основной акционер, оспаривает сделку, как ущемляющую интересы клуба.

Защитник Ибрагим Цаллагов был внесен в заявку "Динамо" на чемпионат России. За столичную команду арендованный футболист "Зенита" будет выступать под номером 15.

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший назвал расширенную заявку команды на отборочные матчи чемпионата мира-2018 против Ирландии и Австрии (2 и 5 сентября). Среди вызванных в сборную игроков – пять представителей клубов из России: защитники Соломон Кверквелия("Локомотив"), Джемал Табидзе ("Уфа") иГеоргий Наваловский ("СКА-Хабаровск"), а также полузащитники Джано Ананидзе("Спартака") и Георгий Чантурия ("Урал").

Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкийпопал в расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе в Новогорске с 28 августа по 3 сентября и контрольной встрече с "Динамо".

ПРОГНОЗ

Сергей АНДРЕЕВ бывший нападающий СКА, сборной СССР, экс-тренер "Ростсельмаша":

1:0 Сначала хочется сказать про гол Ванека в игре с "Ростовом". Шедевр! Это станет лучшим голом чемпионата, вот увидите. "Динамо" победит. Бело-голубые потихонечку прибавляют. А Панченко сейчас ЦСКА точно бы пригодился.

Виталий АЙРАПЕТОВ корреспондент "СЭ":

1:1 "Динамо" уже освоилось в премьер-лиге после возвращения. Одержана первая гостевая победа. Но и "Уфа" должна собраться после звонкой пощечины, полученной в прошлом туре от "Ростова". Будем пристально следить за Ванеком. Кто знает, может быть, он сотворит очередной шедевр?