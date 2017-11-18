Котировки букмекеров на матч "Динамо" - "Ахмат"

Сегодня состоится матч 17-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Ахматом". Встреча в Химках начнется в 14.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА
Прогноз Winline – П1 2.59 – Н 2.90 – П2 2.86
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Ахмат".
Прямая трансляция матча "Динамо" - "Ахмат" – в субботу, 18 ноября, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Динамо": Шунин - Козлов, Хольмен, Шуньич, Морозов - Сапета, Соснин - А. Терехов, Зотов, Ташаев - Луценко.
"Ахмат": Гудиев - Уциев, Филипе Сампайо, Семенов, Анхель, Плиев - Роши, Исмаэл, Швец, Лео Жаба - Мбенг.
ПОТЕРИ: Панченко (травма) - Гиголаев, Мохаммади (оба - травма), Иванов (под вопросом).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
"Динамо" не может выиграть у грозненцев уже четыре матча (=2-2): с 23 ноября 2014-го, когда счет 3:0 обеспечили Кокорин и сделавший дубль Кураньи.
Набравший в последних трех гостевых матчах одно очко "Ахмат" прошлый раз выиграл за пределами Грозного в Москве, одолев со счетом 1:0 ЦСКА.
ПРОГНОЗ
Анатолий БЫШОВЕЦ, экс-главный тренер сборной России:
1:0 "Динамо" будет играть на победу. "Ахмат" на выезде не очень успешен.
Сергей ЕГОРОВ, обозреватель "СЭ":
1:1 "Динамо", очевидно, прибавляет после смены тренера - игра становится более эмоциональной и атакующей. Но и "Ахмат" обладает хорошим составом, а в нападении есть исполнители, способные решать исход матча.