Котировки букмекеров на матч "Динамо" - "Ахмат"

Сегодня состоится матч 17-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Ахматом". Встреча в Химках начнется в 14.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА

Прогноз Winline – П1 2.59 – Н 2.90 – П2 2.86

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Ахмат".

Прямая трансляция матча "Динамо" - "Ахмат" – в субботу, 18 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Динамо": Шунин - Козлов, Хольмен, Шуньич, Морозов - Сапета, Соснин - А. Терехов, Зотов, Ташаев - Луценко.

"Ахмат": Гудиев - Уциев, Филипе Сампайо, Семенов, Анхель, Плиев - Роши, Исмаэл, Швец, Лео Жаба - Мбенг.

ПОТЕРИ: Панченко (травма) - Гиголаев, Мохаммади (оба - травма), Иванов (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Динамо" не может выиграть у грозненцев уже четыре матча (=2-2): с 23 ноября 2014-го, когда счет 3:0 обеспечили Кокорин и сделавший дубль Кураньи.

Набравший в последних трех гостевых матчах одно очко "Ахмат" прошлый раз выиграл за пределами Грозного в Москве, одолев со счетом 1:0 ЦСКА.

ПРОГНОЗ

Анатолий БЫШОВЕЦ, экс-главный тренер сборной России:

1:0 "Динамо" будет играть на победу. "Ахмат" на выезде не очень успешен.

Сергей ЕГОРОВ, обозреватель "СЭ":

1:1 "Динамо", очевидно, прибавляет после смены тренера - игра становится более эмоциональной и атакующей. Но и "Ахмат" обладает хорошим составом, а в нападении есть исполнители, способные решать исход матча.