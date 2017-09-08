Сегодня состоится матч 9-го тура чемпионата России между "Амкаром" и ЦСКА​. Встреча в Перми начнется в 17.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Амкар" - ЦСКА

Прогноз Winline – П1 5.60 – Н 3.44 – П2 1.72

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Амкар" - ЦСКА – в пятницу, 8 сентября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Конде, Белоруков, Зайцев, Занев - Комолов, Сиваков, Рязанцев, Идову - Бодул.

ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий - Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Щенников - Чалов, Витинью.

ПОТЕРИ: Огуде (травма), Салугин (под вопросом) - нет.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Две последние встречи "Амкара" и ЦСКА в Перми завершились с одинаковым счетом 2:0. Правда, исход поединков был диаметрально противоположным. В сезоне-2015/16 два безответных мяча забил "Амкар", а в сезоне-2016/17 – ЦСКА.

В этом сезоне "Амкар" до сих пор ни разу не выиграл дома. В трех матчах пермяки потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.

В последний раз ЦСКА дважды побеждал в матчах с "Амкаром" в сезоне-2013/14. После этого армейцы обязательно хотя бы раз за чемпионат теряли очки во встречах с пермяками.

ЦСКА еще ни разу не проигрывал на выезде в текущем сезоне. В трех матчах армейцы одержали две победы и один раз сыграли вничью.

ПРОГНОЗ

Владислав РАДИМОВ, бывший капитан "Зенита" и экс-главный тренер "Зенита-2":

0:2 Жду классический сценарий. Первый тайм у армейцев уйдет на раскачку, а потом дожмут. Затем "Амкар" раскроется, пойдет отыгрываться и получит второй мяч.

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":

0:1 Допускаю, что перед стартом в Лиге чемпионов Виктор Гончаренко немножко, на две-три позиции, передернет состав. Вряд ли это помешает армейцам победить аутсайдера, поскольку они и так уже растеряли достаточно очков и больше позволить этого себе не могут.