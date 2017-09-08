Сегодня состоится матч 9-го тура чемпионата России между "Амкаром" и ЦСКА. Встреча в Перми начнется в 17.30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Амкар" - ЦСКА
Прогноз Winline – П1 5.60 – Н 3.44 – П2 1.72
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - ЦСКА.
Прямая трансляция матча "Амкар" - ЦСКА – в пятницу, 8 сентября, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Конде, Белоруков, Зайцев, Занев - Комолов, Сиваков, Рязанцев, Идову - Бодул.
ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий - Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Щенников - Чалов, Витинью.
ПОТЕРИ: Огуде (травма), Салугин (под вопросом) - нет.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Две последние встречи "Амкара" и ЦСКА в Перми завершились с одинаковым счетом 2:0. Правда, исход поединков был диаметрально противоположным. В сезоне-2015/16 два безответных мяча забил "Амкар", а в сезоне-2016/17 – ЦСКА.
В этом сезоне "Амкар" до сих пор ни разу не выиграл дома. В трех матчах пермяки потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.
В последний раз ЦСКА дважды побеждал в матчах с "Амкаром" в сезоне-2013/14. После этого армейцы обязательно хотя бы раз за чемпионат теряли очки во встречах с пермяками.
ЦСКА еще ни разу не проигрывал на выезде в текущем сезоне. В трех матчах армейцы одержали две победы и один раз сыграли вничью.
ПРОГНОЗ
Владислав РАДИМОВ, бывший капитан "Зенита" и экс-главный тренер "Зенита-2":
0:2 Жду классический сценарий. Первый тайм у армейцев уйдет на раскачку, а потом дожмут. Затем "Амкар" раскроется, пойдет отыгрываться и получит второй мяч.
Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":
0:1 Допускаю, что перед стартом в Лиге чемпионов Виктор Гончаренко немножко, на две-три позиции, передернет состав. Вряд ли это помешает армейцам победить аутсайдера, поскольку они и так уже растеряли достаточно очков и больше позволить этого себе не могут.