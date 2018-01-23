Костылев – о твите Джикии: "В любой компании молодые люди друг друга подначивают"

Член комитета РФС по этике Геннадий Костылев в интервью "СЭ" выразил мнение, что твит защитника "Спартака" Георгия Джикии о шоколадках вряд ли был сделан со злобой. Он также добавил, что следует дождаться заседания по этому делу, которое пройдет сегодня.

Напомним, на первом сборе красно-белых в ОАЭ Джикия вел аккаунт клуба и в одном из постов опубликовал видео, в котором он говорил про Луиза Адриану, Педро Рошу и Фернанду: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позднее запись была удалена, а "Спартак" принес извинения.

– В любой компании молодые люди друг друга подначивают, – сказал Костылев. – Кто-то пошутил, а кто-то раздувает из этой ситуации скандал. Считаю, что вряд ли эта запись была сделана со злобой. Вы вот, к примеру, играете в футбол?

– Бывает.

– Ну, вот и вы наверняка подкалываете партнеров или соперников. Когда-то и с матерком. И все к этому относятся с юмором. Но все-таки давайте дождемся заседания, на котором будут озвучены все детали. (Андрей СИЗЯКИН)

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