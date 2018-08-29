Контракт Погребняка с "Уралом" рассчитан на один год

Нападающий Павел Погребняк, подписавший контракт с "Уралом", в интервью "СЭ" сказал, что рассчитывает восстановиться от травмы и сыграть за новый клуб в октябре этого года. 34-летний форвард отметил, что у него были и другие варианты продолжения карьеры.

– Как ваше здоровье?

– Нормально, все идет по плану, заживает.

– Когда вас ждать на поле?

– Верю, что сыграю в этом году. Надеюсь, что случится это в октябре.

– Кроме "Урала", у вас были другие предложения?

– Да, были.

– Из России?

– Да. Но выбрал "Урал" из-за большого желания тренера (Дмитрия Парфенова. – Прим. "СЭ") и руководства клуба (Григория Иванова. – Прим. "СЭ") видеть меня в составе команды.

– Какой срок у соглашения?

– Контракт действует до конца сезона, опции продления нет. Если будет взаимный интерес сотрудничать и дальше, то не вижу каких-то сложностей – сядем за стол и обо всем договоримся. Главное, чтобы у команды и меня были результаты.

– То есть вы видите в себе силы поиграть еще не один сезон?

– За те четыре месяца, что я лечусь, понял, что пока не могу без футбола. Очень хочется скорее вернуться и начать заниматься любимым делом. (Андрей СИЗЯКИН)

Полная версия интервью Павла Погребняка