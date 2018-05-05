Константин Рауш: "Самое важное в моей жизни - выступить на чемпионате мира"

Защитник "Динамо" Константин Рауш подвел итоги матча 29 тура РФПЛ с "Тосно" (2:1), а также рассказал о том, что с нетерпением ждет оглашения заявки сборной России на ЧМ-2018.

- В первом тайме нам было сложно, мы играли в очень плохой футбол, - сказал Рауш. - Хотя настрой был отличным. После перерыва проснулись и начали играть, думаю, мы заслужили победу.

- В последнем туре играете со "Спартаком". Для москвичей это дерби, которое ведет историю с 1936 года. А для вас?

- Как и для вас (улыбается). Очень важная игра. Сегодня мы рады, что набрали нужное количество очков, чтобы остаться в лиге. Сегодня и завтра маленько отдохнем, а потом нужно настроиться на игру со "Спартаком".

- За четыре месяца в Москве ваш русский улучшился?

- Думаю, да. Учусь каждый день, многих слов мне не хватает. Думаю, через четыре месяца буду говорить еще лучше на русском.

- Уровень чемпионата России после бундеслиги удивил?

- Первые два матча я очень неважно сыграл. У меня были проблемы со спиной из-за того, что играли не искусственном поле - такого в Германии не бывает. Сейчас уже привык ко всему. В "Динамо" мне дали время на это.

- Сам футбол в России сильно слабее немецкого?

- Нет, тоже хороший. Если честно, в бундеслиге маленько лучше - это не секрет.

- Волнуетесь перед объявлением заявки на ЧМ-2018?

- Моя задача показывать себя в "Динамо". Думаю, я все неплохо делал. Тренер будет выбирать, но я буду очень рад, если попаду. Это самое важное в жизни для меня - попасть на чемпионат мира.

- В "Кельне" играли в четыре защитника, в сборной - в пять. Тяжело перестроиться?

- Иногда и в Германии в пять играли. Все зависит от соперника. Уже так давно в футболе, что знаю все схемы и ко всему привык.

- Бывает, что в сборной Черчесов по-немецки ругает вас?

- Нет, Саламыч всегда хочет, чтобы мы с Ромой (Нойштедтером.- Прим. "СЭ") не разговаривали по-немецки. Мы по-русски говорим всегда, так и надо.

- День Победы будете праздновать?

- Не знаю еще, посмотрим. (Игорь НОВИКОВ)