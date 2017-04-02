Константин Кучаев: "Гончаренко остался доволен моей игрой"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после победы над "Крыльями Советов" (2:1) в матче 21-го тура чемпионата России заявил, что нервничал перед выходом на поле, а также отметил, что рад своему дебюту в премьер-лиге. 19-летний футболист вышел на поле на 85-й минуте, заменив травмированного Александра Головина.

– Я рад, что удалось дебютировать, – сказал Кучаев.

– Сильно волновались? Счет был 2:1, когда вас выпустили на замену.

– Да, счет был 2:1. Это очень нехороший счет, поэтому была нервозность, причем серьезная. Я волновался, но когда вышел на поле, нервозность пропала, и все встало на свои места.

– Что вам говорил Гончаренко, когда выпускал на поле?

– Он сказал, чтобы я не волновался, и если перестану закрепощаться, тогда все получится. Сказал: "Ты все умеешь, выходи!"

– А после матча что он говорил?

– Остался доволен, сказал, что я молодец, хорошо смотрелся.

- Ваш выход на поле стал неожиданным для вас? Показалось, что это решилось в последний момент.

- Когда тебя отправляют разминаться, значит, ты уже кандидат на выход на замену, поэтому все трое ребят, которые разминались, ожидали, что их могут выпустить.

- В концовке у вас была возможность забить, когда вы убежали в контратаку, но ваш удар заблокировали. Считаете, правильно поступили в том моменте?

- Я этот эпизод уже несколько раз прокручивал в голове. У меня было несколько вариантов, как можно было действовать. Но что было, то было. Сейчас нет смысла думать, как нужно было сделать в этом эпизоде. Считаю, я все сделал, как надо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)