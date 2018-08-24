Кононов ждет в "Арсенале" нового нападающего

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов после домашнего матча 5-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:1) рассказал, что рассчитывает на еще одно приобретение до закрытия трансферного окна. Тренер надеется, что клуб пополнит футболист линии атаки.

– Конечно же, есть понимание, как улучшить игру. Мы создаем моменты, но не в таком количестве, стоит еще работать над реализацией и взаимодействием. По тому, как ребята работают, вижу, что мы придем к этому, – сказал Кононов. – Джорджевич на протяжении трех игр выходит с перенапряжением приводящей мышцы, а на тренировках работает в щадящем режиме. У нас на данный момент нет другого центрального нападающего. Надеюсь, у нас будет возможность приобрести второго, потому что с одним играть достаточно сложно. (Артем АГАПОВ)