Кононов - о красной карточке Григалавы в матче с ЦСКА: "Руки не было. Мяч попал в корпус. Разве это удаление?"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Ростова" высказался по поводу эпизода с удалением защитника тульского клуба Гия Григалавы в матче 4-го тура против ЦСКА. Футболист был удален за игру рукой.

- Есть другая тенденция относительно скандала ЦСКА в прошлой игре, и сейчас, - сказал Кононов во флеш-интервью перед матчем в эфире "Матч Премьер". - Мы посмотрели эпизод полностью. Я считаю, что судья полностью виноват в том, что он дал красную карточку – ее не было. Руки не было. Смотрите внимательно: до этого был фол, конкретно на нашем игроке нападения – он пропускает это. Затем удаляет. Даже если там был фол последней надежды - его не было, пусть внимательно посмотрит эпизод.

- Как вы сами оцените этот эпизод? Ничего не было?

- Да. Ничего не было. Руки не было. Не в руку попал, в корпус. Мяч попал в грудь, немного задел предплечье. Разве это рука? Разве это красная?

- То, что у "Арсенала" второе удаление подряд – это совпадение?

- Это убийство.