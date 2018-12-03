16:57 | Футбол — РПЛ

Комбаров рассказал, кто из игроков "Спартака" лучше всех танцует и поет

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Защитник "Спартака"  Дмитрий Комбаров заявил, что лучшим танцором в составе красно-белых является форвард Зе Луиш.

- Кто из команды лучше всех танцует и поет? Танцует - Зе Луиш. Он это часто практикует, когда у нас в раздевалке играет музыка, - сказал Комбаров на пресс-конференции в Москве. - А поет чаще всего Джикия. У него очень хороший голос. Если бы он участвовал в одноименном проекте, то к нему бы повернулись все кресла. 

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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