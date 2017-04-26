Комбаров и Бурмистров сыграют против "Крыльев Советов" с первых минут

Стал известен состав тульского "Арсенала" на матч 25-го тура чемпионата России "Крыльев Советов". Отметим, что в составе гостей в запасе остался голкипер Георги Лория.

"Арсенал": Габулов, Беляев, Комбаров, Сунзу, Бурмистров, Думбия, Григалава, Боурчану, Максимов, Шевченко, Александров.

Запасные: Березин, Левашов, Ершов, Хагуш, Аджоев, Расич, Рыжков, Горбатенко, Денисов, Буранов, Иванов

"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Надсон, Таранов, Божин, Зинков, Мияйлович, Бруно, Зуев, Паскуато, Корниленко.

Запасные: Лория, Шильников, Башкиров, Садик, Глеб, Цвейба, Кудряшов, Ткачев, Киселев, Визнович.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Крылья Советов" состоится сегодня, 26 апреля, начало встречи - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры