Кокорин экипировал 125 детских команд

Игроки 125 команд-участниц 10-го международного фестиваля "Большие звёзды светят малым" примут участие в мероприятии в футболках от нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Форвард, который продолжает восстановление от травмы "крестов", спонсирует суперфинал фестиваля третий год.

– Международный фестиваль "Большие звёзды светит малым" – проект, которым можно и нужно гордиться всему российскому футболу, – приводит слова президента Детской футбольный лиги Виктора Горлова официальный сайт организации. – Его девиз – "Стал звездой, не забывай о своей малой родине, первой команде и первом тренере, помоги сегодняшним мальчишкам".

Забота о юных земляках-футболистах объединила более 80 известных игроков и тренеров нашей страны, стран Прибалтики, Средней Азии. Среди них Леонид Слуцкий, Дмитрий Аленичев, Александр Головин, Александр Кокорин, Александр Бухаров, Денис Глушаков, Александр Ерохин, Алан Дзагоев и многие другие. Благотворительная программа велика – звездные спонсоры дарят мячи и форму, оплачивают проездные билеты к месту турниров и проживание в гостиницах, покупают призы и сувениры, организуют концерты и сами участвуют в награждении победителей. Ярко проводятся дивизионы Романа Шишкина, братьев Габуловых, Александра Ерохина, Евгения Городова, Ильи Кутепова, Андрея Ещенко. Мы благодарим за финансовую поддержку суперфинала Александра Кокорина и партнеров Российского футбольного союза. Надеемся, что наш проект по достоинству оценят и в ФИФА, поэтому планируем привлечь к нему зарубежных футболистов и тренеров, играющих и работающих в российских клубах.

Ранее нападающему питерцев был присвоен статус "Мой друг Саша Кокорин". Это решение было принято капитанами команд, участвующих в фестивале.