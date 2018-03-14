КДК РФС отменил удаление Огуде

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил об отмене красной карточки полузащитника "Амкара" Фегора Огуде. Нигерийский хавбек был удален с поля в матче 22-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:2).

- Контрольно-квалификационная комиссия приняла решение, что игрок "Амкара" Огуде был удален ошибочно. Мы приняли это во внимание. Участие в заседании КДК по скайпу приняли Огуде, а также руководители "Амкара". Решение следующее: удаление Огуде отменено. Следовательно "Амкар" не наказан за неподобающее поведение команды (им считается два удаления в матче. - Прим. "СЭ").

"Амкар" также просил отменить удаление футболиста Белорукова. Но он был удален за вторую желтую, а КДК их отменять не может. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним. Огуде был удален с поля спустя две минуты после выхода на замену, получив прямую красную карточку от судьи Михаила Вилкова за стык с Сергеем Ткачевым.

Таким образом, полузащитник сможет выйти на поле в матче 23-го тура премьер-лиги, в котором "Амкар" на выезде сыграет с "Локомотивом".