КДК РФС оштрафовал ЦСКА и "Локомотив" на 200 тысяч по итогам матча чемпионата России

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать ЦСКА и "Локомотив" в сумме на 200 тысяч рублей по итогам матча 16-го тура чемпионата России (2:2).

– По матчу "Локомотив" – ЦСКА: болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику. За это нарушение "Локомотив" оштрафован на 70 тысяч, а ЦСКА – на 30 тысяч, - сказал Григорьянц. - Кроме этого, фанаты гостей использовали порядка 20 единиц пиротехники, за что клуб оштрафован на 100 тысяч.

По матчу "Ахмат" – "Ростов" (1:0): главный тренер гостей Леонид Кучук покидал пределы технической зоны, за что оштрафован на 30 тысяч рублей, а также предупрежден, что в случае повторения нарушения будут применены более серьезные санкции. Болельщики "Ахмата" скандировали ненормативную лексику, за что клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. (Павел ГУРЕВИЧ)

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