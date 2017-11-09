16:05 | Футбол — РФПЛ

КДК РФС не рассматривал эпизод с ударом локтем Вернблума

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет дополнительно наказывать полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума за удар локтем хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука в матче 16-го тура чемпионата России.

– Этот эпизод мы даже не рассматривали, – сказал Григорьянц. – Судья оценил эпизод и показал желтую карточку. Но мы получили от "Локомотива" письмо с просьбой рассмотреть один из эпизодов. Мы пока не решили, будем ли рассматривать или нет.

Напомним, встреча "Локомотив" – ЦСКА прошла в воскресенье и завершилась ничьей – 2:2. Во втором тайме Вернблум в борьбе за мяч ударил локтем Миранчука, за что главный арбитр встречи Сергей Карасев показал шведу желтую карточку. (Павел ГУРЕВИЧ)

"Либо красная, либо ничего!" О чем говорили Вернблум и Карасев после матча //
Антон Миранчук: "Вернблум знает, как бить. Он шел на грубость" //
Вернблум ударил еще и Денисова?

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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SS-1525-Sergey

Команды сверху не было гасить или вообще оставить жалобу Локо без движения. В других лигах даже у нас рассматривает КДК всё самостоятельно, если всплыло в СМИ или прессе и выносят вердикты. У нас в футболе каста и все ждут команды сверху у кого ресурс больше наверху. Позор, "КДК - дебилы!" живёт лозунг Радимова и долго жить будет!

17:00

Джин_SM(v3)

Да, помнится, Веллитон тоже получил жк... Но потом, по сговору, ему 6 матчей накинули...

16:56

Pele Pelevich

konoval__________Ну, да. И виноватой будет башка...

16:38

konoval

Правильно, кYле там рассматривать? Пусть продолжает в том же духе, пока кому-нибудь башку не снесет. Вот тогда уж рассмотрят по полной.

16:36

Разбанен досрочно

когда его уже дисквалят пожизненно наконец-то? или ему как и в обычной жизни - надо убить кого-то, причем раза 3?

16:33