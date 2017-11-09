КДК РФС не рассматривал эпизод с ударом локтем Вернблума

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет дополнительно наказывать полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума за удар локтем хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука в матче 16-го тура чемпионата России.

– Этот эпизод мы даже не рассматривали, – сказал Григорьянц. – Судья оценил эпизод и показал желтую карточку. Но мы получили от "Локомотива" письмо с просьбой рассмотреть один из эпизодов. Мы пока не решили, будем ли рассматривать или нет.

Напомним, встреча "Локомотив" – ЦСКА прошла в воскресенье и завершилась ничьей – 2:2. Во втором тайме Вернблум в борьбе за мяч ударил локтем Миранчука, за что главный арбитр встречи Сергей Карасев показал шведу желтую карточку. (Павел ГУРЕВИЧ)

"Либо красная, либо ничего!" О чем говорили Вернблум и Карасев после матча //

Антон Миранчук: "Вернблум знает, как бить. Он шел на грубость" //

Вернблум ударил еще и Денисова?