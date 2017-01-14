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Каррера встретился с Луизом Адриану и Галлиани

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Контракт между "Спартаком" и нападающим Луизом Адриану будет подписан в понедельник, сообщает Sky Sport. В пятницу в Милане состоялась встреча бразильского форварда "Милана" и вице-президента красно-черных Адриано Галлиани с главным тренером москвичей Массимо Каррерой. Фотографию со встречи разместил на своей странице в твиттере агент Марко Трабукки. На ней итальянцы и бразилец держат шарф с символикой "Спартака" и крылатой фразой Дмитрия Комбарова.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали все детали этого перехода. Адриану достанется красно-белым за минимальную сумму. По информации "СЭ", его зарплата в "Спартаке" составит более 3 миллионов евро в год. В этом сезоне форвард провел в составе "Милана" семь матчей, в которых мячей не забивал.

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