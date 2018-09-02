Каррера - о травмах защитников: "Сам вернусь и буду играть"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал травмы центральных защитников. Илья Кутепов недавно был прооперирован в связи с паховой грыжей, а Самюэль Жиго получил серьезное повреждение в сегодняшнем матче 6-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0).

- Это был первый матч после ухода Промеса. Как вы оцените игру без него?

- Когда Квинси был с нами, всегда была командная игра. У него были определенные качества, которые он использовал. Есть игроки которые могут заменить его. Я желаю Квинси всего хорошего, тем более здесь он был легионером, который забил больше всех.

- Жиго и Кутепов выбыли. Не думаете ли подписать свободного агента?

- Я думал, что сам вернусь к тренировкам и буду играть! Если серьезно, то мы будем рассматривать разные варианты. Обратим внимание и на центральных "Спартака-2". 11 человек точно будут выходить на поле. (Гоша ЧЕРНОВ)

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