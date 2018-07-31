Карпин высказался о переезде "Ростова" на новый стадион

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поблагодарил губернатора Ростовской области Василия Голубева за то, что тот помог решить вопрос с переездом команды со стадиона "Олимп-2" на "Ростов Арену". Победный для дончан матч 1-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:0) посетили 27 975 человек. Вместимость стадиона, который принимал игры ЧМ-2018, составляет 43472 зрителей.

– Это огромный плюс для болельщиков, команды и всего клуба, – цитирует официальный сайт "Ростова" Карпина. – Хочу выразить благодарность от тренерского штаба и игроков губернатору Ростовской области Василию Голубеву и руководству клуба за то, что этот вопрос был решен. Одно дело играть на родном "Олимпе, но все-таки "Ростов Арена" – это другой уровень. Помню энергетику стадиона во время игры с "Уралом". Это совершенно иные ощущения. Будем стараться радовать всех наших болельщиков и ждем от них поддержки.

Во втором туре "Ростов" в Москве сыграет с ЦСКА. Матч состоится 5 августа, начало – 19.00 по московскому времени.

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