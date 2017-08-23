Карадениз - первый игрок РФПЛ, получивший 10 баллов от WhoScored

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз стал первым футболистом в российской премьер-лиге, получившим оценку 10 от портала WhoScored. Турок в игре с "Анжи" (6:0) отметился голом и тремя результативными передачами.

Символическая сборная 7-го тура РФПЛ от WhoScored:

Синицын ("Краснодар" - 8,5), Смольников ("Зенит" - 8,7), Мартынович ("Краснодар" - 9,0), Балажиц ("Урал" - 8,2), Набиуллин ("Рубин" - 8,0), Калачев ("Ростов" - 7,8), Фернандеш ("Локомотив" - 9,3), М'Вила ("Рубин" - 9,2), Промес ("Спартак" - 8,7), Жонатас ("Рубин" - 8,6), Карадениз ("Рубин" - 10,0).

Лучший игрок текущего сезона РФПЛ по версии портала - нападающий "Зенита" Александр Кокорин (8,06).