Калешин - лучший правый защитник десятилетия в "Краснодаре"

Правым защитником сборной 10-летия "Краснодара" стал Виталий Калешин, информирует официальный сайт клуба. За него проголосовало 69 процентов болельщиков. Калешин выступал за "быков" с 2013 по 2017 год.

Таким образом, уже известны два игрока юбилейной символической сборной "горожан". Первым стал вратарь Андрей Дикань.

Сегодня начался выборы левого защитника. Опрос традиционно расположен в подвале главной страницы официального сайта клуба. Голосование продлится до 17.00 29 января.