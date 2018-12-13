Как голосовал Каррера при определении лучшего игрока РПЛ

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ", РФС и РПЛ. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовал каждый тренер РПЛ? Вот итоги.

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера при определении победителя на первое место поставил полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева. В пятерку лучших он также включил Артема Дзюбу ("Зенит"), Мариу Фернандеса (ЦСКА), Леандро Паредеса ("Зенит") и Федора Чалова (ЦСКА).​

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!