08:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Известия": Бальде может сменить в ЦСКА Траоре

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Нападающий "Реймса" Ибраима Бальде может продолжить карьеру в ЦСКА, утверждают "Известия". По информации источника, руководство клуба французской лиги 2 недовольно статистикой 27-летнего форварда и готово расстаться с ним. Армейцы обратятся к его кандидатуре в случае ухода Ласина Траоре

С 2012 по 2016 год Бальде защищал цвета "Кубани", причем с 2013 по 2014 год работал под началом нового наставника армейцев Виктора Гончаренко. В текущем сезоне на счету сенегальца 2 гола в 12 матчах.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/654517

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