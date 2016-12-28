"Известия": Бальде может сменить в ЦСКА Траоре

Нападающий "Реймса" Ибраима Бальде может продолжить карьеру в ЦСКА, утверждают "Известия". По информации источника, руководство клуба французской лиги 2 недовольно статистикой 27-летнего форварда и готово расстаться с ним. Армейцы обратятся к его кандидатуре в случае ухода Ласина Траоре.

С 2012 по 2016 год Бальде защищал цвета "Кубани", причем с 2013 по 2014 год работал под началом нового наставника армейцев Виктора Гончаренко. В текущем сезоне на счету сенегальца 2 гола в 12 матчах.