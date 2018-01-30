Ивелин Попов: "На втором сборе нагрузки значительно увеличились"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов, находящийся с командой на втором сборе, отметил, что нагрузки на тренировках увеличились. Также 30-летний болгарин вспомнил свой дебют в Кубке УЕФА.

– Первый сбор в Эмиратах был втягивающим, – цитирует пресс-служба "Спартака" Попова. – Сейчас, на втором, нагрузки значительно увеличились: почти каждый день по две тренировки. Но это необходимо, потому что в ближайших официальных играх нас ждут сильные оппоненты и нужно подготовится как можно лучше.

– Ближайшая официальная встреча с "Атлетиком" в Лиге Европы. Вам уже приходилось принимать участие в весенней стадии еврокубков?

– На самом деле первая же моя официальная игра за "Литекс" пришлась на матч плей-офф Кубка УЕФА. Весной 2006 года мы встречались в 1/16 финала с французским "Страсбуром". Дома уступили 0:2, а на выезде я дебютировал, отыграл 70 минут, и мы добились ничьей – 0:0. Мне тогда было всего восемнадцать, и в чемпионате я еще не успел сыграть за команду ни одной минуты. Помню, после игры президент зашел в раздевалку, сказал, что мы все молодцы, потому что эта ничья принесла нам еврокубковые очки. Было очень приятно.