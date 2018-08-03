Иванов рассказал, когда будет разобрана "страшная" трибуна "Екатеринбург Арены"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что временные трибуны на "Екатеринбург Арене" точно будут разобраны. Скорее всего, это произойдет в 2019 году.

- Какая последняя информация по сборной-разборной трибуне?

- Трибуны будут разбирать однозначно.

- Какие сроки?

- О сроках пока никто ничего сказать не может. Вся инфраструктура во время чемпионата мира была передана ФИФА. Сейчас ФИФА должна объекты вернуть в федеральную собственность. Когда это произойдет, далее они будут переданы в распоряжение области. Что будет потом – точно никто не знает. Где-то, примерно, в 2019 году должны разобрать эти трибуны.

- Именно поэтому из-за этой системы сроки затягиваются?

- Система очень серьезная. Нужно внимательно к этому подойти. Когда это перейдет в баланс области – это необходимо содержать. И, кроме того, все должны понимать, как все функционирует. В общем, много нюансов.

- Может, тогда, и хорошо, что эти трибуны не сразу разберут и они будут пользоваться популярностью.

- Мы на трибуны продавали билеты по 100 рублей. И даже в холодную погоду люди приходили. Нет никакой необходимости разбирать их в ближайшее время. Не надо никуда торопиться. Будем разбирать постепенно. В межсезонье, например.

- Григорий Викторович, если летом и осенью "Урал" соберет аншлаги, то не стоит их разбирать?

- Все будут за этим наблюдать. Может быть, со стороны, когда проходишь возле стадиона, они несуразно выглядят, но когда попадаешь в чашу стадиона, то они здорово смотрятся. С них вид хороший. Поле все видно. У меня друзья специально смотрели с последних мест и сказали, что все очень хорошо видно.

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