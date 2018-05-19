Источник: "Зенит" отсудил у "Трабзонспора" 40 тысяч евро за переход Шейдаева

"Зенит" отсудил у "Трабзонспора" 40 тысяч евро за трансфер 22-летнего азербайджанского нападающего Рамиля Шейдаева, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Турецкий клуб должен был выплатить петербуржцам за Шейдаева в общей сложности 169 тысяч евро несколькими траншами. Большую часть денег "Трабзонспор" перечислил, однако одну из выплат не совершил. В результате "Зенит" пожаловался в ФИФА.



Напомним, Шейдаев является воспитанником "Зенит". 5 июля 2016 года он покинул клуб по истечении срока контракта. 12 июля того же года подписал 4-летний контракт с "Трабзонспором". В настоящее время игрок на правах аренды выступает за "Карабах".

