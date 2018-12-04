18:08 | Футбол — РПЛ

Источник: Карасев получил положительную оценку за матч "Спартак" - "Локомотив"

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Главный арбитр матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" (2:1) Сергей Карасев получил положительную оценку за свою работу. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

 - Карасев получил положительную оценку за свою работу, подтвердив статус ведущего российского рефери, - сказал источник. -  Все его решения в этом матче, в том числе в ключевых эпизодах, признаны абсолютно верным.

 Напомним, Карасев в этом матче удалил спартаковца Николая Рассказова (67-я минута) и назначил пенальти, который не реализовал Федор Смолов.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181204/1146915793.html

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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