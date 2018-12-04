Источник: Карасев получил положительную оценку за матч "Спартак" - "Локомотив"

Главный арбитр матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" (2:1) Сергей Карасев получил положительную оценку за свою работу. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

- Карасев получил положительную оценку за свою работу, подтвердив статус ведущего российского рефери, - сказал источник. - Все его решения в этом матче, в том числе в ключевых эпизодах, признаны абсолютно верным.

Напомним, Карасев в этом матче удалил спартаковца Николая Рассказова (67-я минута) и назначил пенальти, который не реализовал Федор Смолов.

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