13:26 | Футбол — РПЛ

Информация об открытии нового стадиона "Динамо"

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Торжественная церемония открытия комплекса "ВТБ Арена", построенного на месте старого стадиона "Динамо" в Москве, должна состояться 2 декабря 2018 года, сообщил телеканалу "360" источник, знакомый с ситуацией.

Чуть позже в пресс-службе "Динамо" опровергли эту информацию. 

"Указанная в новости информация о дате открытия "ВТБ Арена" не верна. Видимо, некоторые источники на рынке знают о её открытии больше, чем мы". 

Новый футбольный стадион "Динамо" будет рассчитан на 26 тысяч зрителей.

Дополнительная информация

https://360tv.ru/news/sport/tseremonija-otkrytija-novogo-stadiona-dinamo-sostoitsja-2-dekabrja/

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