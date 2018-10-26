Информация об открытии нового стадиона "Динамо"

Торжественная церемония открытия комплекса "ВТБ Арена", построенного на месте старого стадиона "Динамо" в Москве, должна состояться 2 декабря 2018 года, сообщил телеканалу "360" источник, знакомый с ситуацией.

Чуть позже в пресс-службе "Динамо" опровергли эту информацию.

"Указанная в новости информация о дате открытия "ВТБ Арена" не верна. Видимо, некоторые источники на рынке знают о её открытии больше, чем мы".

Новый футбольный стадион "Динамо" будет рассчитан на 26 тысяч зрителей.