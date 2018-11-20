Им интересовалась "Дженоа". Игрок сборной Белоруссии перейдет в "Оренбург"

Защитник БАТЭ Максим Володько продолжит карьеру в "Оренбурге", сообщает by.tribuna.com. 26-летний игрок сборной Белоруссии перейдет в российский клуб по окончании сезона в чемпионате Белоруссии (последний тур пройдет второго декабря).

В текущем сезоне Володько сыграл в 29 матчах за клуб и не отметился результативными действиями.

Ранее к футболисту проявлял интерес "Дженоа".

За сборную Белоруссии 26-летний защитник провел 29 матчей и забил два гола.

"Оренбург" после 10 встреч в чемпионате России занимает десятое место с 19 очками.