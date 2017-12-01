Илья Кутепов: "Матч с "Арсеналом" - это антифутбол"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в перерыве мачта 19-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что при такой погоде нельзя играть в футбол. Он также добавил, что в начале встречи белый мяч сливался со снегом, и его было плохо видно.
Отметим, что встреча проходит в Туле, команды играют при сильном снегопаде.
– Идет борьба и с погодой, и с соперником, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кутепов. – Это не футбол, а антифутбол.
Помогло ли то, что заменили мяч? Да, помогло. Белый мяч сливался со снегом, рябило в глазах. Красный мяч стало лучше видно. Играть в таких условиях нельзя. Будем стараться забить.
wilde
Нет, Кутепов. антифутбол, - это то во что играет командочка Манчини. А футбол - это игра сборной Нигерии против Аргентины ;) ну и ваша против "Севильи" 5:1
21:43
Michaell
Да ладно не бзди, вас как всегда за бэйцы вытащат, а после будете валяться на поле, как обычно.
21:21
гог
Мутко на поле червей копать.
21:09
unfan
Антифутбол это последние 20 мин в игре с зенитом...
21:01
котофеич
я бы запретил клубам не обладающим крытым стадионам играть в премьер-лиге!!!!Тогда бы быстро все выстроили.но Путин не позволит
21:01
spirit74
антихайп
20:51
А-спид
А Кутепов в отсутствии Комбарова главный антифутболист
20:41