20:30 | Футбол — РФПЛ

Илья Кутепов: "Матч с "Арсеналом" - это антифутбол"

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Защитник "Спартака" Илья Кутепов в перерыве мачта 19-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что при такой погоде нельзя играть в футбол. Он также добавил, что в начале встречи белый мяч сливался со снегом, и его было плохо видно.

Отметим, что встреча проходит в Туле, команды играют при сильном снегопаде.

– Идет борьба и с погодой, и с соперником, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кутепов. – Это не футбол, а антифутбол.

Помогло ли то, что заменили мяч? Да, помогло. Белый мяч сливался со снегом, рябило в глазах. Красный мяч стало лучше видно. Играть в таких условиях нельзя. Будем стараться забить.

Трансляция матча "Арсенал" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 19-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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wilde

Нет, Кутепов. антифутбол, - это то во что играет командочка Манчини. А футбол - это игра сборной Нигерии против Аргентины ;) ну и ваша против "Севильи" 5:1

21:43

Michaell

Да ладно не бзди, вас как всегда за бэйцы вытащат, а после будете валяться на поле, как обычно.

21:21

гог

Мутко на поле червей копать.

21:09

unfan

Антифутбол это последние 20 мин в игре с зенитом...

21:01

котофеич

я бы запретил клубам не обладающим крытым стадионам играть в премьер-лиге!!!!Тогда бы быстро все выстроили.но Путин не позволит

21:01

spirit74

антихайп

20:51

А-спид

А Кутепов в отсутствии Комбарова главный антифутболист

20:41