Илья Кутепов: "Матч с "Арсеналом" - это антифутбол"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в перерыве мачта 19-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что при такой погоде нельзя играть в футбол. Он также добавил, что в начале встречи белый мяч сливался со снегом, и его было плохо видно.

Отметим, что встреча проходит в Туле, команды играют при сильном снегопаде.

– Идет борьба и с погодой, и с соперником, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кутепов. – Это не футбол, а антифутбол.

Помогло ли то, что заменили мяч? Да, помогло. Белый мяч сливался со снегом, рябило в глазах. Красный мяч стало лучше видно. Играть в таких условиях нельзя. Будем стараться забить.

Трансляция матча "Арсенал" - "Спартак"