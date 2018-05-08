Илья Геркус: "Семин считает, что тренер может заниматься селекцией. У меня другое мнение"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, в чем расходятся его взгляды на вопросы селекции с мнением главного тренера команды Юрия Семина.
- По селекции он (Юрий Семин. – Прим. "СЭ") считает, что тренеры команды могут тоже заниматься этим. Я считаю, что нет. Это специальная профессия, этому учат. У нас есть главный селекционер, который ездит и смотрит. Пока все его рекомендации работают. Это не значит, что он не ошибается.
Это очень профессиональный человек. Меня его мнение устраивает, и я готов работать так дальше.Безусловно, главный тренер также имеет право высказывать свое мнение. Это мнение уважают и ценят, так как Юрий Павлович – легенда для клуба и для всего российского футбола, однако это не должна быть прерогатива главного тренера, - сказал Геркус, побывавший в гостях у "СЭ".
Полное интервью с Ильей Геркусом в ближайшее время в "СЭ".
L Osokin
Хepкусь - пcина некомпентная. Руки прочь от Палыча.
17:46
bor_bor
О...расчехлился г-н Геркус. Шагает по всем изданиям - из всех утюгов вещает. Миг славы! Как противно. Юрию Павловичу- любовь и уважение. Вот с таким самодовольным непрофессионалом ему приходится работать.
17:41
Levbereg
alex-ls в следующем году будут 8-ми и Семин не поможет при таком президенте тупом 17:24_________________То, что Геркус сказал, что дано Семину, не дано многим другим тренерам??? Это на мой взгляд наоборот правильно. Если Семин может заниматься селекцией, то многие другие тренера в этом откровенно слабы.
17:34
alex-ls
в следующем году будут 8-ми и Семин не поможет при таком президенте тупом
17:24