Илья Геркус: "Семин считает, что тренер может заниматься селекцией. У меня другое мнение"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, в чем расходятся его взгляды на вопросы селекции с мнением главного тренера команды Юрия Семина.

- По селекции он (Юрий Семин. – Прим. "СЭ") считает, что тренеры команды могут тоже заниматься этим. Я считаю, что нет. Это специальная профессия, этому учат. У нас есть главный селекционер, который ездит и смотрит. Пока все его рекомендации работают. Это не значит, что он не ошибается.

Это очень профессиональный человек. Меня его мнение устраивает, и я готов работать так дальше.Безусловно, главный тренер также имеет право высказывать свое мнение. Это мнение уважают и ценят, так как Юрий Павлович – легенда для клуба и для всего российского футбола, однако это не должна быть прерогатива главного тренера, - сказал Геркус, побывавший в гостях у "СЭ".

Полное интервью с Ильей Геркусом в ближайшее время в "СЭ".

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