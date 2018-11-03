Илья Геркус - о победе "Локо" над "Арсеналом": "Разогнали паровоз и продолжаем лететь вперед!"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус после победы в матче 13-го тура РПЛ против "Арсенала" (3:1) заявил, что железнодорожникам пора проявлять себя и на международной арене.
- Разогнали паровоз и продолжаем лететь вперед!!! Пятая победа подряд подтверждает наш статус и серьезные намерения в чемпионате! Следующая остановка в Европе. Пора и на европейской арене себя проявить, заждались, - написал Геркус в своем Инстаграме.
Разогнали паровоз и продолжаем лететь вперёд!!! 🚂🔥 Пятая победа подряд подтверждает наш статус и серьезные намерения в чемпионате! 🏆💪 Следующая остановка в Европе. Пора и на европейской арене себя проявить, заждались🚂🚂 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали