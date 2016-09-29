Илья Геркус: "Локомотив" повторит акцию с покупкой гостевых билетов, если будет возможность"

Президент "Локомотива" Илья Геркус перед встречей с болельщиками рассказал об акции перед игрой железнодорожников со "Спартаком". Тогда руководство "Локо" выкупило всю квоту гостевых билетов и продавало их своим болельщикам по сниженной цене.

– Акция с покупкой гостевых билетов на игру "Спартака" и продажа их фанатам по сниженной цене сработала?

– Да, если мы первыми из российских клубов целиком заполнили сектор "Спартака". Болельщики раскупили эти билеты за три дня из пяти отведенных, и если будет такая необходимость, мы это повторим. Получить такую поддержку на этом матче для нас было необходимо.

– Болельщики действительно не готовы покупать билеты по таким ценам?

– У нас нет однозначного ответа, но мы постарались сделать так, чтобы этого затруднения у них не было. Поэтому и установили щадящие цены. Возможно, в следующий раз они будут чуть выше.

– Есть ли арены, которые кажутся вам идеальными в плане комфорта для болельщиков?

– Американские. Там все сделано для этого.

– Если говорить о посещаемости стадиона, если ли у вас план по ее увеличению? Допустим, на сколько процентов она должна возрасти уже в этом сезоне?

– Мы хотим увеличить посещаемость на восемьдесят процентов за два сезона. То есть в этом сезоне она должна возрасти на 30 - 40 процентов.

– Сейчас есть рост?

– Мы пока только три матча провели дома и небольшое увеличение мы ощутили, но вывеска этих матчей была не самой яркой. Мы не акцентировались на посещаемости именно этих игр. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)