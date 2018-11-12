Игроки "Зенита" возобновят тренировки 15 ноября

Игроки "Зенита", не задействованные в матчах сборных, возобновят подготовку в четверг, 15 ноября, информирует пресс-служба клуба. 18 ноября сине-бело-голубые сыграют товарищеский матч с "Шальке" на стадионе "Санкт-Петербург".

Андрей Лунев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Артем Дзюба и Антон Заболотный примут участие в подготовке сборной России к контрольному матчу с Германией (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций со Швецией (20 ноября, Стокгольм).



Леандро Паредес и Эмануэль Маммана отправились в сборную Аргентины, которая сыграет две товарищеские встречи с Мексикой (16 и 20 ноября); Миха Мевля – в сборную Словении на матчи Лиги наций УЕФА с Норвегией (16 ноября) и Болгарией (19 ноября); Роберт Мак – в команду Словакии на игры Лиги наций УЕФА с Украиной (16 ноября) и Чехией (19 ноября); Луиш Нету – в сборную Португалии, которой предстоит сыграть с Италией (17 ноября) и Польшей (20 ноября) в Лиге наций УЕФА.